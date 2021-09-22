Улан-Удэ, 22 сентября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» не будет летать в Бурятию зимой. В связи с этим перевозчик «Smartavia» возобновил полёты по субсидированным билетам «Улан-Удэ — Москва», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Papas Dos Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Победа»

«Билеты, стоимость которых начинается от 3500 рублей можно купить уже сейчас. 22 и 23 сентября на сайте компании проходит распродажа, в рамках которой цена еще дешевле на регулярные рейсы, отправляющиеся с 22 сентября по 26 марта», — отметили в правительстве.

На субсидированные билеты могут претендовать молодые люди до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи и люди с инвалидностью.