Куала-Лумпур, 22 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Власти Малайзии намерены с 1 октября открыть ряд направлений для посещения вакцинированных туристов, передаёт телеканал CNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы намерены предоставить этим направлениям две недели, чтобы они подготовились к приему туристов», — заявила глава министерства туризма страны Нэнси Шукри.

Речь идет о городе Малакка, острове Тиоман и курорте Гентинг Хайлендз. Шукри подчеркнули, что посещать эти места смогут лишь вакцинированные туристы, однако сдача ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции все равно будет обязательной.

Неделей ранее в Малайзии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 млн. От осложнений COVID-19 в королевстве умерли более 24 тыс. человек.