Мельбурн, Австралия, 22 сентября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В результате серии подземных толчков, зафиксированных утром 22 сентября на юго-восточном побережье Австралии, в Мельбурне зафиксированы незначительные повреждения зданий и дорожного полотна. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

Nazareth College Мельбурн

По данным австралийской государственной сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков магнитудой 6.0 располагался в 180 километрах к востоку от Мельбурна, их очаг залегал на глубине 10 километров.

В целях предосторожности в Мельбурне была проведена эвакуация жителей нескольких высотных домов, расположенных в центре города. Также сообщается о незначительных повреждениях ряда зданий и уличного покрытия. Незначительные подземные толчки также ощутили жители нескольких регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, Канберры, Аделаиды, ряда пригородов Сиднея и города Лонсестон на острове Тасмания.

Как сообщало ИА REGNUM, первые подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы на юго-восточном побережье Австралии в 09:15 по местному времени (02:15 мск). По уточнённым позднее данным их магнитуда достигала 5,9.

Через некоторое время сейсмологи зафиксировали ещё несколько подземных толчков. В том числе вблизи плотины Томпсон-дам, расположенной в 13 километрах к востоку от Мельбурна.