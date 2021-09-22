Кызыл, 22 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Тува вышла на пятое место в России по темпам вакцинации против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, план вакцинации первым компонентом выполнен на 64,5%, что выше среднероссийского показателя на 25,3%.

Rtyva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Лидерами стали Монгун-Тайгинский, Чаа-Хольский и Овюрский районы, где первым компонентом привито 85,7%, 83,1% и 82,3% от плана соответственно. В числе отстающих — Кызыл, Чеди-Хольский и Кызылский районы.

«Из 106 503 человек, получивших первое введение вакцины, граждане в возрасте старше 60 лет составляют 17 393 человека или 58,4% от общей численности населения республики старше 60 лет», — отметили в правительстве.

Читайте также: В Туве на самоизоляцию из-за COVID-19 отправлены учащиеся более 30 школ