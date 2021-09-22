Манагуа , 22 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Свои поздравления в связи с успешным проведением выборов в Госдуму РФ принес президенту России Владимиру Путину глава Никарагуа Даниэль Ортега, 21 сентября сообщило издание Prensa Latina со ссылкой на заявление никарагуанского лидера.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

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«Выборы депутатов Госдумы прошли успешно, с большим триумфом для партии «Единая Россия», для правительства и народа», — отмечается в письме.

По словам Ортеги, указанный результат является залогом развития РФ, в том числе и больших будущих экономических, научных, технологических и культурных достижений страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» поздравила партию «Единая Россия» с победой на выборах в Госдуму.