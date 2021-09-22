Владивосток, 22 сентября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Сотрудник полиции подозревается в совершении смертельного наезда на пожилую женщину во Владивостоке. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Приморскому краю.

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По данным следствия, подозреваемый, управляя служебным автомобилем, не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, спустя время скончалась от полученных травм.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Идёт расследование обстоятельств произошедшего. Кроме того, руководством Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте была назначена служебная проверка в отношении подозреваемого в правонарушении сотрудника полиции. Если его вина будет доказана, то он понесёт заслуженное наказание и будет уволен, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении экс-судьи Воронежского облсуда, ставшей участницей ДТП с пострадавшим.