Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Глава бразильского минздрава Марселу Кейрога заразился коронавирусом нового типа, когда сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару во время поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, сообщает газета Globo.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

По ее данным, главе ведомства пришлось остаться в Нью-Йорке на двухнедельной самоизоляции. При этом это уже второе должностное лицо, заболевшее COVID-19, во время поездки с Болсонару в США. Ранее заболевание выявили у одного из членов рабочей группы, планировавших визит президента Бразилии в Нью-Йорк.

Теперь всем членам делегации из Бразилии придется сдать тесты на выявление коронавирусной инфекции. Пока результаты теста не появятся, делегатам придется работать в удаленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUMм, ранее президенту Бразилии Жаиру Болсонару во время визита в Нью-Йорк пришлось обедать на улице. Ему не разрешили посещать заведения из-за отсутствия прививки против коронавирусной инфекции.