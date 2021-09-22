Ульяновск, 22 сентября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизилось суточное число подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, 21 сентября в Ульяновской области официально подтверждено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем было сутками ранее.

Отметим, что последние пять суток подтверждается свыше 300 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии проведено 1 197 037 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением находится 14 517 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 по 19 сентября в Ульяновской области увеличено количество тестов на COVID-19. В управлении Роспотребнадзора отмечали, что сделано рекордное число исследований — 24 005 жителям, что на 17% больше, чем за предыдущую неделю, с 6 по 12 сентября.