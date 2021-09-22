Владивосток, 22 сентября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по Приморью.

Tv2.tomsk.ru Дверь машины полиции

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Установлено, что 13 сентября подозреваемый на служебном автомобиле, вблизи улицы Спиридонова во Владивостоке при въезде на нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась в больнице в результате полученной травмы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Отмечается, что если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ДПС ГИБДД нашли и задержали водителя внедорожника, который сбил на пешеходном переходе двух подростков и скрылся с места ДТП.