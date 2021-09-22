Вашингтон, 22 сентября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Законопроект о временном финансировании американского правительства до 3 декабря 2021 года и о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года согласовала палата представителей Конгресса США 21 сентября. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

ИА REGNUM Доллар

Указанная инициатива позволяет Вашингтону выпускать новые гособлигации после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. За это решение проголосовали 220 конгрессменов, 211 высказались против.

Большинство поддержавших документ составили представители Демократической партии США. Далее законопроект должен быть рассмотрен американским Сенатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что отказ от увеличения потолка государственного долга вызовет в стране серьезный финансовый кризис и приведет к росту стоимости жизни простых граждан.