Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Персональный состав депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва будет заметно отличаться от того, что было в предыдущем созыве. Об этом свидетельствуют итоги выборов, которые в ночь на 22 сентября утвердила Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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Предполагаемый список новых депутатов городского парламента опубликовало издание «Фонтанка». Пока он не окончательный, поскольку во главе ряда партийных списков значились так называемые «паровозы», политики федерального уровня или крупные чиновники, которые с большой долей вероятности откажутся от мандата петербургского депутата ради места в Госдуме или сохранения прежней должности в структурах исполнительной власти. Это станет ясно уже в ближайшие дни.

По данным источника, фракцию «Единой России» в Законодательном собрании составят избранные по единому городскому округу (по городскому списку и региональным группам) Алексей Аникин, Анастасия Мельникова, Александр Бельский, Андрей Кутепов, Павел Крупник, Юрий Гладунов, Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Цивилёв, Антон Рудаков, Олег Милюта. К ним присоединятся единороссы-победители в одномандатных округах: Наталия Астахова, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин, Елена Рахова, Александр Кущак, Игорь Высоцкий, Александр Ходосок, Валерий Гарнец, Николай Бондаренко, Андрей Горшечников, Андрей Рябоконь, Денис Четырбок, Алексей Далматов, Михаил Барышников, Алексей Макаров, Любовь Егорова, Юрий Авдеев, Елена Киселева. Итого — 29 депутатов.

Во фракции КПРФ будут представлены избранные по партийным спискам Роман Кононенко, Вячеслав Бороденчик, Александр Рассудов, Дмитрий Дмитриев, Борис Зверев, а также одномандатники Алексей Зинчук и Ирина Иванова. Итого — семь депутатов.

Фракцию партии «Справедливая Россия — За правду» могут составить избранные по «партийной линии» Марина Шишкина, Олег Нилов, Елена Драпеко, а также победители в территориальных округах Андрей Алескеров и Михаил Амосов. Итого — пять депутатов.

Во фракции партии «Новые люди», впервые появившейся в Заксобрании Петербурге, будут значиться избранные по списку Ольга Герасина и Дмитрий Панов, а также одномандатник Дмитрий Павлов. Итого — три депутата.

Во фракцию ЛДПР, согласно результатам выборов, в настоящий момент попадают избранные по партсписку Владимир Жириновский и Юрий Ломакин, а также победивший в одном из округов Андрей Малков. Итого — три депутата.

От «Яблока» в Заксобрание избраны по партспискам Борис Вишневский и Александр Шишлов. Итого — два депутата.

Единственный «внепартийный» депутат — самовыдвиженка Марина Лыбанева, дочь главы петербургских единороссов Вячеслава Макарова, который на этих выборах баллотировался не в Закс, а в Госдуму.