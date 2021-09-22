Хабаровск, 22 сентября, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Хабаровске, в районе Комсомольской площади, 21 сентября установили и освятили памятный камень в честь 130-летия приезда в город будущего императора Николая II. На этом стояла ажурная деревянная арка, но со временем она разрушилась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Памятный камень

Читайте также: В Саратове построят точную копию триумфальной арки XIX века

Городские власти и общественники намерены восстановить триумфальную арку.

В торжественной церемонии открытия памятного камня приняли участие митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и представители всероссийского общества охраны памятников.

«Сегодня историческое событие. Мы не просто возрождаем триумфальную арку, мы прикасаемся к дореволюционной истории Хабаровска. Визит цесаревича Николая стал важным событием в истории нашего города», — сказал Кравчук.

Восстановить арку планируют на средства благотворителей в 2022 году. Конструкция будет высотой шесть метров, выполнена из современных антивандальных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове восстановят триумфальную арку XIX века, которая располагалась на пересечении улиц Чернышевского и Радищева.