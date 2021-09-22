Кейптаун, 22 сентября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Более 60 пингвинов погибли от укусов пчёл в Южно-Африканской Республике. Об этом 22 сентября сообщает LAD Bible.

(сс) Rigelus Пингвин

Сотрудники южноафриканского фонда охраны прибрежных птиц обнаружили 63 мёртвых пингвинов на пляже недалеко от города Кейптауна. На телах птиц не было никаких повреждений, кроме пчелиных укусов в области вокруг глаз. Кроме того, здесь же были обнаружены несколько десятков мёртвых пчёл.

Ветеринарный врач фонда Дэвид Робертс отметил, что нападение пчёл — довольно редкое явление и скорее всего, пингвины случайно разворошили пчелиное гнездо и разозлённый рой накинулся на обидчиков.

Точная причина смерти редких нелетающих птиц будет установлена после проведения всех экспертиз, в том числе токсикологических.

Напомним, африканские пингвины занесены в Международную Красную книгу. Они обитают на побережье ЮАР и Намибии, а также на расположенных рядом островах в районе холодного Бенгельского течения.