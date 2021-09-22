Благовещенск, 22 сентября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. В Амурской области прошла операция по задержанию сотрудников МВД региона. Задержаны руководитель и работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, написала газета «Амурская правда».

Arigus-tv.ru Задержание

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Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Деньги сотрудники управления по борьбе с коррупцией получили в том числе за то, что не стали возбуждать уголовное дело по факту нелегальной работы игорного заведения. Злоупотребив таким образом своими полномочиями, сотрудники МВД также похитили из казино имущество, продукты и алкоголь стоимостью около 12 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении руководства и нескольких сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД области возбуждено уголовное дело.