Новокузнецк, Кемеровская область, 22 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор 22-летнему жителю Новокузнецка, который пытался дать взятку преподавателю техникума. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Установлено, что в декабре 2017 года осуждённый договорился с заведующей одного из отделений техникума, что за денежное вознаграждение она поможет ему в получении удовлетворительных оценок по дисциплинам, преподаваемым на втором и третьем курсах, без фактической сдачи зачётов и экзаменов. После этого перевёл ей 89 тысяч рублей. Об этом стало известно сотрудникам полиции. Материалы дела были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В отношении заведующей было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно рассматривается в суде.

Мужчина признан виновным по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок.