Кемерово, 22 сентября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по сообщению о невыплате заработной платы водителям общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Наталья Диева Общественный транспорт

«В ходе мониторинга выявлено сообщение о том, что водители общественного транспорта одного из предприятий планируют приостановить работу из-за неоднократных задержек заработной платы. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках проверки будут изучены все доводы, изложенные в информации, а также установлено, действительно ли имеется перед работниками задолженность по заработной плате и за какой период. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки взят на контроль руководством регионального управления СКР.