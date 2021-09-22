Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 22 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре для дневных посещений с 21 сентября открыли городское кладбище — ранее доступ был запрещён из-за частых набегов медведей.

Кладбище

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Больше месяца на погосте дежурили полицейские и охотоведы. За это время было отстрелено пять косолапых. И вот уже несколько дней хищники на кладбище не появляются, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«В течении последних 10 дней не было зафиксированного ни одного свежего следа», — сказала начальник управления ЖКХ Комсомольска-на-Амуре Татьяна Гуртовая.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Зеленогорск и посёлке Берёзовка Красноярского края заметили медведей.