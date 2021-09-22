Тегеран, , 06:24 — REGNUM Сегодня Иран стал мировой державой с точки зрения военного и оборонного потенциала, заявил главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 сентября.

Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) встретились и провели переговоры с представителями йеменского телеканала «Аль-Масира».

Согласно предварительным сообщениям об интервью, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил: «На сегодняшний день Иран является мировой державой с точки зрения военного и оборонного потенциала».

Кроме того, бригадный генерал Амирали Гаджизаде, командующий воздушно-космическими силами КСИР, заявил, что у США нет другого выбора, кроме как покинуть регион, отметив, что изгнание американских сил из региона неизбежно.

Подробности интервью командиров КСИР йеменскому телевидению будут опубликованы позднее министерством обороны Ирана.