Тегеран, 22 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. 21 сентября министры иностранных дел Ирана и Люксембурга на встрече в Нью-Йорке рассмотрели возможности расширения двусторонних связей, а также повышения уровня сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хоссейн Амирабдоллахян в продолжение своих двусторонних встреч на полях 76-й конференции Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Министр иностранных дел Ирана на встрече высоко оценил усилия Люксембурга, направленные на повышение уровня связей, сообщив своему коллеге, что он очень ценит усилия Люксембурга в поддержке Исламской Республики.

Амирабдоллахиан, тем временем, подробно остановился на сбалансированной внешней политике Ирана при новом правительстве, объявив о готовности исполнительной власти пересмотреть свои отношения с Европой с целью их развития на основе правил взаимного уважения и обеспечения взаимных интересов.

Переходя к ядерным переговорам Ирана с мировыми державами, он отметил: «Иран в течение многих лет оставался полностью приверженным своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако другие стороны различными способами отклонялись от своих обязательств».