Тегеран, 22 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. 21 сентября министр иностранных дел Ирана на встрече со своим финским коллегой, объявив о готовности Ирана к расширению экономического сотрудничества с Финляндией, подчеркнул необходимость поддержки частного сектора двух стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейн Амирабдоллахиан в ходе последней двусторонней встречи со своими коллегами в кулуарах 76-й конференции Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился и провёл переговоры с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, обменявшись с ним мнениями о текущем положении в Афганистане и регионе Ближнего Востока.

Амирабдоллахиан заявил на встрече, что новое правительство Ирана заинтересовано в более активном развитии двусторонних отношений с Финляндией, в связи с чем необходимо созвать политический комитет двух стран, чтобы придать новую энергию двусторонним связям.

Тем временем иранский высокопоставленный дипломат объявил о готовности Ирана к расширению экономического, торгового, промышленного и сельскохозяйственного сотрудничества между двумя странами, а также к установлению прямых рейсов между Тегераном и Хельсинки.

Министр иностранных дел Финляндии, со своей стороны, позитивно охарактеризовал двусторонние связи, в том числе в политической, экономической и экологической областях, заявив о готовности Хельсинки к расширению двусторонних связей.