Якутск, 22 сентября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. В Якутске случаи COVID-19 становятся причиной массового закрытия классов в школах и групп в детских садах. Дома учится уже почти половина учеников школ города — 293 класса из 648, сообщил News.ykt.ru начальник управления образования столицы региона Алексей Семёнов.

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«Также на карантин по коронавирусу отправлены 26 групп детских садов из 664. Сейчас количество заболевших равномерно распределено по всем районам города, нельзя сказать, что где-то больше, где-то меньше», — сказал Алексей Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не снижается количество тяжёлых случаев COVID-19 и летальных исходов от инфекции. Увеличивается и число случаев, когда якутяне тяжело переносят инфекцию: за неделю — на 19,7%. Чаще стали болеть дети, их среди всех заразившихся COVID-19 уже 20%.