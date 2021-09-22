В Якутске школьников переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19
Якутск, 22 сентября, 2021, 05:28 — ИА Регнум. В Якутске случаи COVID-19 становятся причиной массового закрытия классов в школах и групп в детских садах. Дома учится уже почти половина учеников школ города — 293 класса из 648, сообщил News.ykt.ru начальник управления образования столицы региона Алексей Семёнов.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии не снижается количество тяжёлых случаев COVID-19 и летальных исходов от инфекции. Увеличивается и число случаев, когда якутяне тяжело переносят инфекцию: за неделю — на 19,7%. Чаще стали болеть дети, их среди всех заразившихся COVID-19 уже 20%.