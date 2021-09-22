Тегеран, , 06:46 — REGNUM 21 сентября министры иностранных дел Ирана и Индии на встрече в Нью-Йорке обсудили пути расширения двусторонних экономических связей и завершения переговоров о предоставлении вакцин от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Первые двусторонние встречи Хоссейна Амирабдоллахяна на полях 76-й конференции Генеральной Ассамблеи ООН состоялись с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщает отдел министерства иностранных дел Ирана по связям с общественностью.

В ходе встречи обе стороны обсудили текущий уровень двусторонних связей и обменялись мнениями о региональных и международных событиях. Они также подчеркнули необходимость проведения более обширных консультаций для достижения высокого уровня экономических связей и завершения переговоров о предоставлении вакцин.

Обе стороны, сосредоточив внимание на последних событиях в Афганистане, заявили, что необходимо создать инклюзивное правительство, включающее представителей всех афганских племен и этнических групп, и воздерживающееся от иностранного вмешательства.