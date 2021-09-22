Тегеран, 22 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. 21 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 117 905, причем 379 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 379 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 117 905», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 17 564 новых случая заражения COVID-19, при этом 2581 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 819 223 пациента из общего числа 5 459 796 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении также говорится, что 6661 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения объявило, что 31 358 485 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.