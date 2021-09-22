Тегеран, , 06:51 — REGNUM 21 сентября посол Исламской Республики Иран в Пакистане заявил, что у двух соседних государств есть общая цель установить мир и стабильность в регионе, отметив, что их сотрудничество является ключом к разрешению кризиса в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни, выступая с речью в Университете национальной обороны в Исламабаде, заявил, что необходимо разработать совместную дорожную карту для содействия Афганистану в достижении прочного мира и стабильности.

Он также обрисовал позицию и взгляд Исламской Республики Иран на двусторонние отношения с Пакистаном, обсудив предстоящие возможности, проблему COVID-19, глобальные и региональные события.

Хоссейни также объяснил важность исторических, культурных и языковых связей между Исламской Республикой Иран и Пакистаном, политического и дипломатического сотрудничества, взаимодействия в области обороны и безопасности, а также развития экономических и торговых отношений.

Он отметил, что роль иранской цивилизации и персидского языка в продвижении ислама и цивилизации на субконтиненте является значительной. «Например, существуют глубокие и структурные связи между персидским и урду языками», — заявил посол.