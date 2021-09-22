Тегеран, , 06:53 — REGNUM Аналитики и ученые сосредоточились на том, какие интересы и привилегии будут рассматриваться в результате постоянного членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 сентября.

Иран был принят в качестве постоянного члена ШОС восемью основными членами в Душанбе (Таджикистан) 17 сентября. Аналитики полагают, что членство предоставит Ирану большие экономические и политические возможности, учитывая структуру евразийского политического и экономического альянса.

Развивающиеся мировые державы, Индия и Китай, входят в число основных членов ШОС. Потребность двух стран в иранской энергии в сочетании со стратегическим положением Ирана рассматривается как отличная причина для Нью-Дели и Пекина углублять свои связи с Тегераном.

Индия и Китай заинтересованы в участии в проекте Ирана по развитию его ключевого порта Чабахар в юго-восточной части страны. Для Индии порт Чабахар является связывающим мостом, ведущим на рынки Афганистана.

Сообщается, что ШОС состоит из 40 процентов суши и одной четвертой валового внутреннего продукта мира, поэтому она может предоставить Ирану прекрасную возможность для расширения торговых связей на региональной арене.

Конечно, членство Ирана в организации является своего рода открытием пути к укреплению регионального и международного сотрудничества на самом высоком уровне.