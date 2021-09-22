Тегеран, 22 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Врожденный» дебютировал на международном 61-м Злинском кинофестивале и получил особое упоминание. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 сентября.

Режиссеры Саман Хоссейнпур и Ако Зандкарими, известные как братья Самко, представили фильм «Врожденный» на фестивале, проходящем в Чешской Республике. Фестиваль стартовал в 1961 году и считается пионером в области детской киноиндустрии.

Иранский фильм представляет смелое предложение, бросающее вызов социальным ожиданиям. Он рассматривает тематические проблемы с заметной визуальной чувствительностью и отсылкой к традициям изобразительного искусства, которые являются родными для тысячелетней культуры Ближнего Востока.

Как сообщает агентство IRNA, «Обескровливание» и «Другой» — два других фильма братьев Самко, которые участвовали во многих международных фестивалях и получили несколько наград.