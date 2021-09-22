Тегеран, , 06:55 — REGNUM Консенсус между президентами Туркменистана и Ирана по газовому спору, достигнутый на полях 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), представляется успешной дипломатической операцией администрации президента Ибрагима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 сентября.

Соглашение поможет поставлять часть газа, необходимого Ирану, и предотвратит возможные перебои с газом, а также будет способствовать развитию экономических обменов в северных районах, включая провинцию Голестан.

Провинция пострадала от перебоев с газом пять лет назад, когда некоторые финансовые разногласия привели к сокращению поставок газа из Туркменистана в Иран. Провинция Голестан зависит от транзита газа, особенно в холодное время года. Теперь жители провинции надеются, что усилия, предпринятые 13-й администрацией страны, решат эту проблему раз и навсегда.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его иранский коллега встретились в Душанбе (Таджикистан) и достигли соглашения об урегулировании финансовых разногласий.

Президент Раиси заявил, что проведение регулярных заседаний совместной комиссии по экономическому сотрудничеству может способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.