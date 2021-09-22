Тегеран, 22 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. 21 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди призвал международные организации проявлять большую активность в решении гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи обе стороны рассмотрели отношения между Ираном и УВКБ ООН, а также подчеркнули важность расширения связей.

Указав на перемещение людей в Афганистане и их миграцию в соседние страны, Амирабдоллахиан отметил, что Иран принимает афганских беженцев уже более четырех десятилетий и старается сделать все возможное, несмотря на санкции и распространение коронавирусной инфекции.

«Крайне важно, чтобы международные организации были более активными в выполнении своих задач в отношении Афганистана, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение населения», — подчеркнул он.

Гранди похвалил Иран за щедрое гостеприимство по отношению к афганским беженцам и представил доклад о ситуации с правами человека в Афганистане.