Якутск, 22 сентября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Площадь территории Якутии, охваченной огнём, уменьшилась ещё на 3,7 тыс. га. За сутки ликвидировано четыре возгорания, новых не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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«Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — отметил начальник ГУ МЧС по Якутии Павел Гарин.

Леса республики продолжают гореть в шести местах. На их тушении задействованы 56 человек и 16 единиц техники. Возле населённых пунктов пожаров нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 17 сентября леса Якутии горели в 37 местах, с огнём боролись 324 человека и 64 единицы техники.