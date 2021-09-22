В Российской академии наук завершились выборы, которые многие уже признали беспрецедентными. Конкурс на место сильно напоминал набор в престижный вуз: у академиков на одно вакантное место в среднем претендовали 4 человека, а у членов-корреспондентов этот показатель и вовсе превысил 8 человек. Всего на вакантные места в академии претендовали 1829 человек. В результате выборов титул академика получили 71 ученых, еще 158 исследователей удостоились звания члена-корреспондента РАН.

РАН Логотип РАН

Для усиления конкурентности в этот раз решили не заполнять все вакансии: конкурс объявили примерно на три четверти освободившихся в профильных отделениях мест (лишь региональные отделения получили право задействовать все 100% имеющихся вакансий). Максимальную прозрачность выборов обеспечили публикации в открытом доступе основных научных результатов кандидатов, а сам процесс голосования и вовсе транслировали в прямом эфире.

Накануне выборов президента РАН Александра Сергеева принял в Кремле президент России Владимир Путин. Глава государства, пожелав всем претендентам удачи, отметил: «Среди кандидатов, слава богу, не видно людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой и не имеющих выдающихся открытий. Все люди очень достойные, имеющие, действительно, право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом‑корреспондентом, и действительным членом Академии наук».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Сергеев

На весенней сессии общего собрания РАН президент академии Александр Сергеев призвал провести выборы так, чтобы их результаты «приветствовала бы не только РАН, но и все научное сообщество, и общество в целом». Глава академии, как и обещал, старался провести близкие к идеальным выборы. Однако общее собрания РАН неожиданно было омрачено смертью начальника научно-организационного управления РАН Николая Михайлова. Он тоже баллотировался в Академию наук, однако незадолго до «выборной недели» попал в «черный список», представленный Комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований. По мнению коллег Михайлова, именно проблемы в научном сообществе и решение комиссии РАН могло стать одной из причин его смерти.

Николая Михайлова и ещё 55 кандидатов комиссия обвинила в «нарушениях академической этики». Чтобы придать большую значимость своему демаршу, комиссия оформила свои претензии в качестве доклада и распространила его в СМИ, нарушив существующий в РАН регламент. Такая тактика вызвала неоднозначную реакцию в обществе, а действия комиссии впоследствии подверглись жесткой критике со стороны президента РАН Александра Сергеева, который лично поблагодарил REGNUM за публикацию на данную тему: «У нас есть комиссия по борьбе с фальсификацией науки и научных данных, — заявил академик Сергеев. — Эта комиссия создана при президиуме Академии наук, состав её проголосован, положения тоже проголосованы президиумом РАН. В этом положении содержится требование, чтобы комиссия работала во взаимодействии с отделениями РАН и т. д. Это означает, что те данные, которые комиссия получает, прежде чем их публиковать, они должны быть рассмотрены на предмет того, нет ли там каких-то неправильностей, неточностей, потому что речь идёт фактически о персональных данных. Это дело очень серьёзное. В данном случае этого не произошло, и комиссия опубликовала на своём портале результаты, не согласовав их с профильными отделениями. По этому поводу мы примем соответствующие меры».

Kremlin.ru Александр Сергеев

При этом доклад комиссии по противодействию фальсификации научных исследований, а также доклад комиссии по борьбе с лженаукой, где фигурировали лишь 6 человек, были массово растиражированы СМИ. Порой целые серии публикаций в прессе напоминали банальную травлю тех, кого «комиссионеры» внесли в свои «чёрные списки». Было бы, наверное, цинично утверждать, что комиссии РАН довели до смерти одного из кандидатов в академию, однако стоит признать, что некоторые члены этих комиссий чересчур увлеклись ролевыми играми в инквизицию.

Несмотря на бурную активность и мощную информационную поддержку, две комиссии едва ли могут занести нынешнюю выборную кампанию в РАН себе в положительный PR-актив. Субъективные претензии комиссии к 14 кандидатам из «заклеймённых» 56 учёных не получили подтверждения у экспертных комиссий отделений РАН, и они были допущены к голосованию в отделениях, а четверо из них были выбраны в академию. Из другого «чёрного списка» два кандидата из шести победили на выборах в академию, а претензии к ним отозвала сама комиссия по лженауке. Не получилось у «комиссионеров» и внести раскол в академическую среду. Чтобы выбрать из 1829 человек всего лишь 247, необходимо «отсеять» 1582 кандидата. Академики и члены-корреспонденты справились с этой задачей куда успешнее, чем две упомянутых выше комиссии. Выступая на пресс-конференции 1 октября 2019 года, президент РАН заявил: «Если мы увидим, что какие-то кандидаты оказались неправильно затронуты посредством таких формулировок, то, вне всякого сомнения, будут принесены им извинения».

Хватит ли у руководителей комиссии сил и смелости признать собственные ошибки и принести публичные извинения избранным кандидатам — увидим в ближайшее время. И совершенно неудивительно, что сегодня общее собрание Академии наук публично и практически единогласно отказалось благодарить обе комиссии за их работу. Очевидно, руководству РАН придётся тщательно проанализировать деятельность комиссий во время предвыборного периода, в том числе дать оценку соблюдению этических норм и сделать необходимые выводы.