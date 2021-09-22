Владивосток, 22 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. В Приморье в августе было выдано более 1,6 тыс. льготных кредитов на покупку жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе правительства края.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

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Среди 30 регионов России, лидирующих по количеству выданных в августе ипотечных кредитов, только в Приморье и Якутии выдачи превзошли показатели августа 2020 года.

«В августе приморцам выдано 1613 льготных кредитов — это на 6% больше, чем в прошлом году. Самой востребованной программой на территории края является «Дальневосточная ипотека», которой воспользовались уже почти семь тысяч человек», — пояснили в министерстве строительства Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ипотечными кредитами на приобретение частных домов могут воспользоваться до 95% потенциальных покупателей.