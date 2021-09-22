Москва, 22 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В министерство транспорта РФ поступило письмо от председателя общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в котором озвучена просьба ограничить действие сертификата экспуатанта у авиакомпании «Якутия». Предложение аргументировано нарушениями требований безопасности при организации перелётов якутского авиаперевозчика, написали «Известия» 22 сентября.

Johannes Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Якутия»

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Илья Зотов считает необходимым временно не выдавать «Якутии» разрешение осуществлять рейсы и в целом урезать полётную программу авиакомпании. Все эти меры стоит применить с целью повышения уровня безопасности перелётов, считает председатель общероссийского объединения пассажиров. Ограничения нужны «в интересах десятков тысяч пассажиров, сталкивающихся ежедневно с нарушением своих прав», говорится в письме.

«В ином случае авиакомпании будут по-прежнему игнорировать безопасность полетов и задерживать свои рейсы, как это будет выгодно перевозчику», — уверен Илья Зотов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего, говорится в документе. Айсен Николаев согласился с выводами надзорного органа и отметил необходимость кадровых решений в отношении «Якутии» и её постепенного слияния с дальневосточным авиаперевозчиком «Аврора». Гендиректор региональной авиакомпании Владимир Горбунов 16 сентября покинул свою должность.