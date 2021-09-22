Владивосток, 22 сентября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Самолет-Регионы» договорились о сотрудничестве при реализации проектов комплексного развития территорий в рамках программ «Дальневосточный квартал» и «Дальневосточная концессия». Соглашение подписали 21 сентября первый заместитель генерального директора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева и директор по развитию регионов «Самолет-Регионы» Александр Лефель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Krd.ru Строительство жилья

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Общая площадь проектов может превысить 1 млн кв. метров. В рамках подписанного соглашения девелопер планирует комплексную застройку в Южно-Сахалинске, Благовещенске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Чите. Стороны рассчитывают, что это поможет привлечь около 50 млрд рублей в проекты жилищного строительства на Дальнем Востоке до 2028 года.

«Целью программы является создание условий для строительства в городах ДФО современных кварталов с комфортной городской средой», — отметила Эльвира Нургалиева.

По мнению члена совета директоров группы «Самолет» и руководителя «Самолет-Регионы» Александра Прыгункова, соглашение позволит нарастить темпы строительства современного нового жилья, что повысит его доступность, а создаваемая инфраструктура улучшит качество городской среды на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2021 году сдадут ещё 575 тыс. кв. метров жилья — запуск программы «Дальневосточный квартал» позволит снизить стоимость «квадрата» на 15%.