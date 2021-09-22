Пермь, 22 сентября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Преподаватель Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников объяснил, почему не прервал лекцию во время стрельбы, в интервью, опубликованном 22 сентября РИА Новости.

Цитата из х/ф «Депутат Балтики». Реж. Иосиф Хейфиц, Александр Зархи. 1936. СССР Студенты на лекции

Профессор пояснил, что его целью было не допустить паники среди студентов, чтобы они не бросились бежать в коридоры здания, где находился стрелявший. По мнению преподавателя, студентам в аудитории ничего не угрожало, так как дверь, ведущая в коридор, была закрыта, и она была металлическая.

Кроме того, аудитория находилась на пятом этаже, а нападавший не поднимался выше второго этажа. Реальная опасность могла быть, если бы началась паника и люди, не отдающие отчёта в своих действиях, начали бы выбегать в коридор, где находился вооружённый злоумышленник, либо прыгать из окон. Паники удалось избежать.

Напомним, 20 сентября на территории вуза в Перми молодой человек открыл стрельбу. Были ранены более двух десятков человек, погибли шесть человек. Сам стрелявший был госпитализирован с тяжёлыми ранениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что профессор Сыромятников стал знаменитостью после трагедии в вузе. Несмотря на стрельбу, педагог продолжил читать лекцию испуганным студентам и требовал от них писать конспект. В настоящее время Следственный комитет РФ проводит проверку действий преподавателя.