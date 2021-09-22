Буэнос-Айрес, 22 сентября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. В Буэнос-Айресе 21 сентября состоялся концерт, посвящённый легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне. По сообщению организаторов, некоторые музыкальные и танцевальные композиции были представлены зрителям впервые.

Mr.Drax Диего Марадона

Концерт, в котором приняли участие более 20 музыкантов и танцоров, открыло танго с мячом, исполненное под современное электронное переосмысление этого классического жанра. Зрителям, почти полностью заполнившим открытый амфитеатр, были представлены и классические версии танго с текстами о легенде футбола: «Рука бога», «Марадона блюз», «Гол века во времена танго» и другие. В программу концерта также вошли и песни El sueño del pibe и Cucusita, неоднократно исполняемые самим Марадоной.

Концерт, посвящённый легендарному аргентинскому футболисту, прошёл в рамках фестиваля танго, вновь проводимого в Буэнос-Айресе после вызванного пандемией COVID-19 годового перерыва. Традиционно в Аргентине в это время проходит и чемпионат мира по танго. В этом году участие в состязании в форматах онлайн и офлайн принимают участие более 400 пар, включая танцоров из России.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунт скончавшегося в ноябре 2020 года футболиста Марадоны вновь ожил — там появилось первое с момента смерти аргентинца фото, сопровождаемое цитатой писателя Эдуардо Галеано.