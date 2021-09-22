Лондон, 22 сентября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джозеф Байден договорились о подходе к России и Китаю на основе ценностей, общих для Лондона и Вашингтона. Об этом 22 сентября сообщил официальный представитель Джонсона по итогам встречи двух политиков в Белом доме.

No 10 Downing Street Джо Байден и Борис Джонсон

Премьер-министр Британии и американский лидер обсудили ряд тем международного значения, в том числе Китай и Россию. Политики договорились придерживаться подхода к этим вопросам на основании ценностей, общих для Великобритании и США.

Также представитель Джонсона добавил, что глава правительства Великобритании с нетерпением ждёт начала «Саммита за демократию», назначенного президентом США на 9−10 декабря. Как пояснил представитель Джонсона, саммит «поможет осуществить международные действия». Саммит пройдёт в дистанционном режиме, на нём будут рассматриваться темы защиты от тоталитаризма, борьба с коррупцией и защита прав человека.

Обсуждая новое партнёрство США, Австралии и Великобритании в сфере безопасности (AUKUS), Джонсон и Байден согласились с тем, что оно явственно воплощает собой общие для обеих стран ценности и их подход к миру. Премьер-министр Британии и глава Белого доима отметили важность роли, которую альянс будет играть в продвижении мира и стабильности в мире, «используя компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Великобритания может присоединиться к торговому соглашению USMCA между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой.