Москва, , 03:59 — REGNUM Более 2,5 млн человек проголосовали на Дальнем Востоке на прошедших 17−19 сентября выборах депутатов Государственной думы РФ. Об этом в своём обращении к жителям региона сказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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Полпред поблагодарил дальневосточников за активное участие в выборах.

«Избранные вами депутаты начнут совместную работу по обсуждению и принятию важнейших законов. Они будут создавать условия для развития отдельных территорий и всей нашей огромной страны. Я хочу поблагодарить вас за участие в выборах. Хочу пожелать новому составу Государственной думы успехов. Желаю жителям Дальнего Востока счастья и всего самого наилучшего», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Хабаровского края подвёл итоги досрочных выборов губернатора региона — проголосовали 43,82% избирателей от списка. За действующего врио губернатора Михаила Дегтярева (ЛДПР) свои голоса отдали 235 607 человек (56,81%).