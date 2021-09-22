Вашингтон, 22 сентября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Тело погибшей 22-летней девушки Габриэль Петито, пропавшей месяцем ранее при загадочных обстоятельствах, обнаружили в США в парке Гранд-Титон (штат Вайоминг), передает телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его данным, подходящее по описанию тело девушки нашли в лесу. Судмедэксперты утверждают, что ее смерть носила насильственный характер, однако точные причины пока не известны.

Габриэль Петито объявили в розыск 11 сентября после того, как она не выходила на связь около двух недель. Ранее, 25 августа, она заявила матери, что едет в парк Гранд-Титон. 12 сентября полицейские уже останавливали фургон, где находилась девушка со своим молодым человеком, однако каких-либо действий правоохранительные органы не предпринимали. Теперь парень находится под подозрением в убийстве.