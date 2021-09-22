Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев прибудут 26 сентября на Сахалин, об этом со ссылкой на источник сообщило «Октагон.Восток».

Alpindustria-tour.ru Сахалин

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Известно, что в Южно-Сахалинск приедут также губернаторы всех дальневосточных регионов. Пройдёт ряд мероприятий и совещаний. Патрушев и Трутнев пробудут в островном регионе до 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономия будет получать федеральные транши с целью доведения уровня бюджетной обеспеченности региона до среднероссийского. Об этом заявил во время рабочей поездки в регион полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.