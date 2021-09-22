Южно-Сахалинск, 22 сентября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Многомиллионные долги могут стоить МУП «Водоканал» Томаринского городского округа Сахалина самостоятельности. В арбитраж области от налоговой службы в адрес муниципального водоканала, который также обеспечивает теплом социальные учреждения и жилые дома города Томари, поступил банкротный иск. Он пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от управления ФНС России по Сахалину поступило 17 сентября 2021 года, а 20 сентября было подано дополнение к нему. Сумма заявленного долга предприятия-ответчика составляет 22 684 600,52 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана в апреле 2008 года. Учредитель — комитет по управлению муниципальной собственностью администрации городского округа. Руководит МУП с 2019 года Владимир Кляус.

На сайте предприятия уточняется, что, помимо услуг водоснабжения, оно обеспечивает практически все здания города Томари холодной водой, теплоэнергией и ведёт приём сточных вод. При этом основные потребители тепла — здания соцназначения и жилые дома.