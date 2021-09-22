Токио, 22 сентября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Соединенные Штаты отменили ограничения на ввоз в страну продуктов из японской префектуры Фукусима, где в 2011 году произошла авария на атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Японии.

IAEA Imagebank Авария на АЭС «Фукусима». Япония

Ведомство уточняет, что теперь на территорию США из Фукусимы можно ввозить около 100 наименований продукции. Предполагается, что Соединенные Штаты смогут закупать рис из этой префектуры.

Ведомство отмечают, что США являются одним из крупнейших импортеров сельхозпродукции и продуктов питания из Японии. Больше японских продуктов ввозят лишь Китай и Гонконг. Отмечается, что в 2020 году Соединенные Штаты импортировали из Японии продуктов на сумму около $1,09 млрд.