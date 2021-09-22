Анадырь, , 03:23 — REGNUM Глава Чукотки Роман Копин обозначил избирательную кампанию 2021 года, как сложную и конкурентную, а борьбу — честной. Он поблагодарил жителей за участие в голосовании, проявленную активную и ответственную позицию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Явка на выборах на Чукотке составила 60,43%.

«Избирательная комиссия подвела итоги выборов, и можно сказать, что новые лица появились на всех уровнях. В городских округах Провиденском и Певек — новые главы. В окружной думе будут представлены все четыре партии региона с большинством у «Единой России», а состав Госдумы обновляется более чем на половину», — прокомментировал Роман Копин.

Кроме того, губернатор отметил, что среди кандидатов на выборах было много молодых, активных людей. В том числе — представителей коренных народов Чукотки.

Роман Копин также поблагодарил за работу членов избирательных комиссий, правоохранителей, наблюдателей и волонтёров.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва победила кандидат от партии «Единая Россия» — за Елену Евтюхову проголосовали почти 37% избирателей.