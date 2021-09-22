Благовещенск, 22 сентября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. В Приамурье возбуждено уголовное дело в отношении руководства и нескольких сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД области. Группу полицейских подозревают в получении взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и грабеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

(сс) stokpic Казино

Читайте также: В отношении двух транспортных полицейских Ульяновска завели уголовное дело

Стало известно, что подозреваемые в ине 2021 года в Благовещенске получили взятку от представителя игорного заведения. Взамен полицейские должны были не замечать казино, незаконно осуществляющего свою деятельности, и не возбуждать по этому факту уголовное дело.

Находясь в помещении казино полицейские ограбили его — они украли продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тыс. рублей.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, принимаются меры по установлению иных возможных участников преступной деятельности», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в отношении сотрудников транспортной полиции возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.