Майкоп, 22 сентября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отказал «Майкопбанку» в признании недействительными приказов Центробанка России от 2 апреля 2021 года, которыми у кредитной организации отозвали лицензию и назначили временную администрацию. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

В карточке дела появилась запись судья Яцевой — «отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью». Детали решения пока неизвестны.

Иск от «Майкопбанка» поступил в суд ещё в мае — спустя месяц после отзыва лицензии.

Напомним, 16 сентября 2021 года арбитраж Адыгеи по иску регулятора признал банк банкротом, указав на недостаток более 65,6 млн рублей для расчётов с кредиторами. Конкурсным управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Банк, оставшийся без лицензии в апреле 2021 года, принадлежит группе физлиц, в числе которых было несколько членов семьи Нагих. На момент лишения лицензии организация по размеру активов была на 321-м месте в РФ.

Страховые выплаты клиентам «Майкопбанка» АСВ на сегодня провело на 96,96%.