Лондон, , 03:12 — REGNUM Великобритания может присоединиться к торговому соглашению USMCA между Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой, сообщает агентство PA со ссылкой на осведомленный источник.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Есть много возможностей, чтобы сделать это. Вопрос в том, готова ли американская администрация», — заявил он.

Источник подчеркнул, что возможность присоединения Лондона к соглашению зависит от согласия США. При этом газета The Daily Telegraph считает, что с такими заявлениями возможность заключения выгодного торгового соглашения между Великобританией и США уменьшается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания договорилась с США и Австралией о создании стратегического блока AUKUS. При этом Лондон еще работает над заключением соглашения с Вашингтоном о свободной торговле между странами.