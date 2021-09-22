Мельбурн, Австралия, 22 сентября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Вблизи юго-восточного побережья Австралии 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Мельбурн. Австралия

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 09:15 по местному времени (02:15 мск) в 127 километрах к северо-востоку от Мельбурна и в 37 километрах к югу от популярного горнолыжного курорта Маунт Буллер. Очаг землетрясения залегал на глубине два километра.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Албании Тиране зафиксировали очередное землетрясение.