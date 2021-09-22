Владивосток, 22 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Государственное учреждение «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» объявило запрос котировок на приобретение дорогостоящего внедорожника. Предполагается закупить автомобиль Toyota Land Cruiser Prado или его аналог. Итоги тендера подведут 24 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Kolesa.ru Toyota Land Cruiser Prado 2018

Максимальная цена договора — 3,468 млн рублей. Приобрести в рамках закупки планируют «автомобиль категории «В» повышенной проходимости для перевозки пассажиров и грузов на полноприводном шасси Toyota Land Cruiser Prado комплектация «стандарт» или эквивалент». Зачем госучреждению потребовался дорогостоящий автомобиль, в документации не уточняется. Поставить его по адресу диспансера должны до 30 октября 2021 года.

В техзадании уточняется, что автомобиль должен быть белого цвета, 2021 года выпуска, а также среди прочего иметь крепления ISOFIX для детских автокресел, иммобилайзер и систему вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс».

Источник финансирования покупки не указан.