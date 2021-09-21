Новосибирск, 22 сентября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным заянварь- июнь2021 года, на долюмалых предприятий (без учета микропредприятий) приходилось17,8% оборотавсех предприятий и организаций региона. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Admoblkaluga.ru На предприятии малого бизнеса

«Оборот малых предприятий (без НДС и акцизов) за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 19,9% и составил 333 млрд рублей, — уточнил региональный орган статистики. — Оборот сложился из проданных товаров несобственного производства (56,5% всего оборота) и отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (43,5%)».

Отмечается, что более половины оборота обеспечили организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (54,3%). Значительную долювнеслиобрабатывающие производства (17,6%) и строительство (6,3%).

Средняя численность работников малых предприятий по сравнениюс первым полугодием 2020 годаувеличилась на1,4% и составила 138,5 тыс. человек. Начисленная среднемесячная заработная платаза январь - июнь 2021 года (по сравнению с аналогичнымпериодом 2020 года) выросла на18,2% исоставила 37 353 рубля, чтонижесреднеобластного уровня на 14,5%.