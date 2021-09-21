Новосибирск, 22 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области в августе 2021 года (по сравнению с июлем 2021 года) цены производителей промышленных товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке и на экспорт, в среднем выросли на 0,2%. По сравнению с декабрём 2020 года - на 13,8%, с августом - на 15,1%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Александр Погожев ИА REGNUM Цех по производству садовой и уличной мебели

Так, цены на обработку древесины и изделий из дерева и пробки выросли на 10% по сравнению с июлем 2021 года и на 16,6% — к августу 2020 года; производство резиновых и пластмассовых изделий подорожало на 2,8% — к июлю 2021 года и на 26,3% — к августу 2020 года; производство машин и оборудования — на 2,8% к июлю 2021 года и 17,3% к августу 2020 года; производство мебели — на 2,6% к июлю 2021 года и на 27,5% к августу 2020 года.

В региональном органе статистики уточнили, что за прошедший месяц в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений цены увеличились на 3,8%, добыче полезных ископаемых - на 2,1%, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (при формировании данных по электроэнергии учтены тарифы за июль 2021 года) - на 1,6%.

При этом в обрабатывающих производствах цены уменьшились на 0,3%.