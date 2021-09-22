Нью-Йорк, США, , 02:39 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил о необходимости для человечества предвидеть кризисы, которые «могут ударить в любой момент», и инвестировать в их предотвращение. О своих выводах из пандемии коронавируса Пармелен сообщил 21 сентября на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Штаб-квартира Банка международных расчётов. Базель, Швейцария Bis.org

президент Швейцарии Ги Пармелен «Пандемия заставила нас осознать, что мы должны предвидеть будущие кризисы, быть готовыми иметь с ними дело и проявлять солидарность, чтобы создать устойчивый мир».

По мнению президента Швейцарии, страны не только должны быть готовы к будущим рискам, но и своевременно «инвестировать в их предотвращение». Ключевую роль в интересах укрепления «определённости и предсказуемости» международной торговли, «сохранении международных цепочек производства и сбыта», в первую очередь основных товаров, призвана сыграть Всемирная торговая организация (ВТО).

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Пармелен также подчеркнул важность обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 «для всех в мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия по мирному урегулированию на Украине.

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